An der Stad op der Paräisser Plaz a Richtung Gare koum et e Freideg géint 14 Auer zu engem Accident mat engem Tram.

Éischte Meldungen no sollen de Camion an den Tram sech touchéiert hunn an e Potto gouf duerch den Impakt nach beschiedegt. Eng Persoun am Tram soll gefall sinn a wier dobäi liicht blesséiert ginn. Um Tram gesäit ee gréisser Schied, dorënner Schréipsen an eng futtis Fënster

D'Police ass op der Plaz. Wéinst dem Accident koum et vun der Uewerstad a Richtung Stad zu engem Stau. Et soll een d'Plaz am beschten evitéieren.