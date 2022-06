D'Ministere François Bausch, Claude Meisch a Franz Fayot sichen zesummen no interessante Projeten am Beräich Defense.

Appel à projets fir d'Defense / Reportage Pierre Jans

Dofir hu si e Freideg en Appel à projets lancéiert. Zil ass et, dass déi finanziell Ausgaben am militäresche Beräich och der Lëtzebuerger Ekonomie ze gutt kommen.

D'Europäesch Unioun huet seng Membere gefrot, zwee Prozent vun hirem Militärbudget an d'Recherche an d'Entwécklung ze stiechen. Zu Lëtzebuerg wären dat am Joer 2024 zwee Prozent vun den viséierten 0,72 Prozent vum PIB fir Militärausgaben. Viraussiichtlech also 12,5 Milliounen Euro. Fir dat ze packen hunn déi 3 Ministere fir Defense, Ekonomie a Recherche sech zesummegedoen. De Fonds National de la Recherche a Luxinnovation goufe mat an d'Boot geholl a lo gëtt no passende Projete gesicht.

"Dësen appel à projet viséiert virun allem d'Beräicher Space a Liichtmetall. Dat sinn zwee Secteuren, déi mir am Kader vun eiser Politik vun der Diversitéit scho méi laang besonnesch ënnerstëtzen", sou de Wirtschaftsminister Franz Fayot.

Am Ganze 40 Betriber, déi a Fro kommen, goufen identifizéiert.

"Dat kënnen isoléiert Projete si vun enger oder méi Entreprisen oder ebe Recherchezenteren. Et kënnen awer och kombinéiert Projete sinn", sou den Defenseminister François Bausch.

An enger éischter Phas stinn 3 Milliounen Euro vu staatlecher Säit zur Verfügung fir interessant Projeten ze ënnerstëtzen.

De François Bausch lackelt méiglech Acteuren och mat méi Visibilitéit am Beräich Defense. Ëmmerhi riicht d'NATO en Innovatiounsfong zu Lëtzebuerg an, wou substantiell Montanten a militäresch Projete gestach géife ginn. Investissementer an d'Defense mat engem sougenannte "spill-over"-Effekt.

"Am Idealfall kommen déi finanziell Ausgaben och der Lëtzebuerger Ekonomie, den Entreprisen an hire Salariéen, ze gutt", sou de Franz Fayot weider.

Déi national Agence fir d'Promotioun vun der Innovatioun, Luxinnovation, huet eng Plattform installéiert, wou d'Entreprisen an d'Acteuren an der Recherche hir Iddie bis den 29. Juli areechen.

D'Presentatioun vum Appel à projet am Beräich vun der Defense fannt Dir hei.

Schreiwes

François Bausch, Claude Meisch et Franz Fayot ont lancé un appel à projets de R&D dans le domaine de la défense (03.06.2022)

Communiqué par : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche / ministère de l'Économie / Direction de la défense

En date du 3 juin 2022, le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, ainsi que le ministre de l'Économie, Franz Fayot, ont lancé conjointement un appel à projets de recherche et développement (R&D) dans le domaine de la défense.

Suite à la demande de l'Union européenne envers ses membres d'investir 2% de leur effort de défense en R&D, le gouvernement luxembourgeois a mis en place une coopération interministérielle entre la Direction de la défense, le ministère de l'Économie et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le Fonds national de la recherche (FNR) et Luxinnovation, afin de lancer un appel à projets R&D dédié.

L'appel à projets en R&D dans le secteur de la défense permettra à la Défense dese rapprocher de cet objectif budgétaire et offre une possibilité aux acteurs du Grand-Duché de faire leurs premiers pas dans ce domaine en ciblant aussi bien les entreprises que les centres de recherche luxembourgeois.

L'appel à projets vise notamment à soutenir l'industrie luxembourgeoise pour intégrer la chaîne de valeur de la défense de l'Union européenne, grâce à un contact direct avec des ministères de la Défense de l'Union européenne, mais aussi à favoriser la création d'une communauté de l'industrie de la défense dans les secteurs prioritaires du Luxembourg, ainsi qu'à promouvoir les capacités technologiques luxembourgeoises dans le domaine de la défense au niveau international.

Au vu des spécificités du tissu économique et des spécialités de la recherche publique au Luxembourg, l'appel à projets est limité aux secteurs de l'espace et des matériaux et vise aussi bien les entreprises que les centres de recherche au Luxembourg.

La Direction de la défense finance les projets en 2022 à hauteur de 3 millions d'euros.

«À travers le financement de projets de R&D, la Défense luxembourgeoise soutient non seulement l'économie et la recherche luxembourgeoise, mais vise aussi à financer des projets dual-use, donc ayant une application aussi bien civile que militaire», a déclaré François Bausch lors du lancement.

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a ajouté: «Nous avons identifié près de 40 entreprises luxembourgeoises relevant du secteur spatial et des matériaux qui disposent du savoir-faire requis pour participer à cet appel à projets. Celui-ci pourra dès lors les aider à obtenir une visibilité et un soutien important pour le développement de technologies à double usage et leur offrir des opportunités pour s'engager dans la chaîne de valeur de la défense européenne.»

«Notamment en raison de son orientation à double usage, l'appel lancé aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de recherche et d'innovation. Les domaines thématiques de la recherche sur l'espace et les matériaux sont des domaines où les institutions de recherche luxembourgeois sont déjà très actives et ont accumulé des compétences depuis de nombreuses années. De plus, cet appel favorisera davantage la collaboration entre les institutions de recherche publique et les entreprises, une des priorités du FNR et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche», a souligné Claude Meisch.

Le rôle joué par Luxinnovation

Pour faciliter l'émergence de projets et soutenir les acteurs intéressés dans leurs démarches, Luxinnovation, l'agence nationale pour la promotion de l'innovation, a mis en place une plateforme en ligne où les entreprises et les acteurs de la recherche publique sont invités à déposer leurs idées de projets jusqu'au 29 juillet 2022.

De plus, Luxinnovation organise en date du 10 juin 2022 à 11 heures une session d'information, sous forme de webinaire, pour les entreprises et les chercheurs intéressés à participer à l'appel à projets. Les différentes présentations sur les objectifs et les modalités de l'appel seront suivies d'une session de questions-réponses. Les participants à ce webinaire sont invités à s'inscrire en ligne.