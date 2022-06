Suite aux invitations de la part du président de la république du Niger, Mohamed Bazoum, et du président de la république du Rwanda, Paul Kagame, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, et le ministre de l’Économie, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, seront en visite officielle aux républiques du Niger et du Rwanda du 5 au 8 juin 2022.



Au Niger, durant des réunions à haut niveau, les échanges porteront essentiellement sur l’évaluation de la politique, humanitaire et sécuritaire avec la république du Niger, tout comme avec la région du Sahel. Une visite des réalisations de la politique de coopération au développement et de l’action humanitaire figure également à l’ordre du jour de cette visite.



Au Rwanda, les échanges porteront essentiellement sur les relations bilatérales entre le Luxembourg et le Rwanda sur le plan économique et digital.



Xavier Bettel et Franz Fayot saisiront l’occasion de ce déplacement pour participer à la «World Telecommunication Development Conference» à Kigali qui se déroulera sous le thème de «Connecting the unconnected to achieve sustainable development». Dans ce contexte, les ministres seront accompagnés par des représentants d’entreprises luxembourgeoises opérant dans les domaines du numérique, des satellites, FinTec et des TICs.