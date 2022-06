Treffpunkt fir ze protestéieren ass e Samschdeg um 14 Auer bei der Gëlle Fra.

Duerno geet et weider op engem Tour vu 5,6 Kilometer duerch d'Stad, iwwer d'Gare bis op Bouneweg a rëm zréck.

ProVelo fuerdert vun der Politik e sécheren a flächendeckende Vëlospiste-Reseau. Haaptachse missten och fir Vëlosfuerer sécher an ouni Ëmweeër sinn. Méi Sécherheet géif och duerch flächendeckend Tempo 30-Zonen an den Uertschaften erreecht ginn. ProVelo ass sougenannte "Pop-Up-Vëlospisten" positiv agestallt. Déi missten awer do installéiert ginn, wou se Sënn maachen a realistesch och vu ville Leit genotzt géifen.