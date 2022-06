D'Police zitt en éischten Tëschebilan, nodeems zanter Mëtt Abrëll verstäerkt Kontrolle vu Motorrieder gemaach goufen.

Vun de 449 Protokoller, déi bis Enn Mee geschriwwe goufen, ginn der ronn 160 op eng ze héich Vitess zeréck. An 13 Fäll hunn d'Motocyclisten net just musse bezuelen, ma och 2 Punkte ware fälleg. An ongeféier enger Dose Fäll war d'Vitess esou héich, dass och de Parquet informéiert gouf... a ronn enger hallwer Dose Fäll gouf de Fürerschäin nach op der Plaz agezunn.

Mat e gouf och Protokoller wéinst de Pabeieren, déi net an der Rei waren, wéinst net konformen Auspuffanlagen oder Geliits, wéinst Helmer déi net konform waren, oder well ee keng Warnvest dobäi hat, respektiv d'Pneuen net an der Rei waren.

Schreiwes vun der Police



Verkehrssicherheitskampagne „Moto“ 2022 : Zwischenbilanz

Mit dem Auftakt des schönen Wetters hat auch wieder die Motorradsaison begonnen.

Um die Anzahl der Unfälle auf luxemburgischen Straßen zu reduzieren und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer sind die polizeilichen Verkehrssicherheitskontrollen von wesentlicher Bedeutung. Bei den seit dem 15.04.2022 im Rahmen der nationalen Motorradkampagne landesweit durchgeführten Kontrollen stehen neben der Geschwindigkeit ebenfalls die Ausstattung der Fahrer, der technische Zustand, aber auch die Borddokumente im Vordergrund.

Seit Beginn der Kampagne wurden bis Ende Mai rund 3.800 Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen auch schwerpunktmäßig Motorradfahrer kontrolliert wurden. Hierbei wurden 449 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt.

In rund 160 Fällen wurde die Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten. In 13 Fällen davon waren neben der gebührenpflichtigen Verwarnung 2 Punkte fällig.

In ungefähr einem Dutzend Fälle wurde Protokoll an die Staatsanwaltschaft erstellt aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit. In etwa einem halben Dutzend weiterer Fälle wurde der Führerschein eingezogen.

In etwa 50 Fällen waren die Bordpapiere nicht in Ordnung oder konnten nicht vorgezeigt werden.

In je rund 40 Fällen waren entweder das Auspuffsystem nicht konform oder die Beleuchtung bzw. Reflektoren und Winker.

In ca. 30 Fällen war der Motorradhelm nicht konform, worauf neben einer gebührenpflichtigen Verwarnung auch je 2 Punkte stehen.

Zu weiteren festgestellten Verstößen zählten fehlende Warnwesten, mangelhafte Bereifung oder gefährliches Fahrverhalten.

Die Kontrollen werden noch während der gesamten Motorradsaison durchgeführt.

Ergänzend gibt die Polizei auch auf ihren Social-Media-Plattformen sowie ihrer Webseite praktische Ratschläge und stellt Informationen für Motorradfahrer zur Verfügung. Um auf die Geschwindigkeitskontrollen hinzuweisen, wurden zudem Plakate ausgearbeitet, welche in den nächsten Wochen Betreibern verschiedener Durchgangspunkte entlang der Motorradstrecken zur Verfügung gestellt werden.

