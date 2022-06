Wéinst engem Brand zu Réimech waren d'Pompjeeën aus 4 Asazzentere geruff ginn, grad ewéi 2 Ambulanzen an de Stater Samu.

Zu Réiden op der Atert ass e Samschdeg géint 17.40 Auer eng Persoun vun engem Bus ugestouss ginn. Den Accident war an der Haaptstrooss. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Réiden goufen op d'Plaz geruff.

Géint 22.15 Auer huet et zu Réimech an enger Kummer an engem Gebai an der Rue St. Nicolas gebrannt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Nieft dem Stater Samu waren och Ambulanze vu Réimech a Beetebuerg am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Réimech, Schengen, Duelem a Munneref.