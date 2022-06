D'Iechternacher Sprangprëssessioun ass all Joer de Rendez-vous, dee fir vill Gleeweger fest am Agenda steet, egal wéi d'Wieder och ass.

Allerdéngs muss een op den 11. Juni 2019 zréckgoen, wéi fir d'lescht an der Abteistiedche konnt gespronge ginn. Et ass eng Mëschung aus Traditioun a Glawen, deen d'Sprénger am wäissen Hiem a mam wäissen Nuesschnappech am Grapp bei d'Graf vum hellege Willibrord zitt.

Iechternacher Sprangprëssessioun/Reportage Patrick Greis

Dëst Joer hat een awer gefaart, dass d'Zuel vun de Pilger erofgéing an dat hat net eleng mam Wieder ze dinn, mee well Päischtdënschdeg net an d'Vakanz fält an d'Schoulen net automatesch fräihunn. De Francis Erasmy Paschtouer vun Iechternach ass awer frou iwwer jiddereen, dee sech Zäit hëlt.

Schonn den Dënschdeg de Moie fréi um 5 Auer ware Jonker vu Saarburg op engem Stäremarsch an d'Basilika gepilgert. Och 350 Schoulkanner aus der Ëmgéigend wollte sech déi Traditioun net entgoe loossen, dorënner e gréissere Grupp vu Munneref.

Et war och déi éischte Kéier, dass eisen Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich als Kardinol derbäi war.

Hei den Detail vun de Participanten aus dem offizielle Schreiwes

Gesamtzahl / Total: 6.986 (2019: 8.913 Teilnehmer / Participants) - Beter und Sänger / Pèlerins et chanteurs (Groupes A-I): 266 (592)

- Musikanten / Musiciens: 1.073 (1.174)

- Springer / Danseurs: 5.605 (8.411)

- Prälaten und Begleiter / Dignitaires ecclésiastiques: 42 (66)