Géint 8.55 Auer en Dënschdeg de Moie koum et zu Hesper zu enger Kollisioun tëscht 5 Gefierer, wou zwou Persoune blesséiert goufen.

Um 10.40 Auer ass zu Déifferdeng an der Rue Dicks-Lentz en Auto accidentéiert an op der Kopp gelant. Hei gouf eng Persoun verwonnt. Ënnert anerem war de Samu am Asaz.