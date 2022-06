D'Sanktioune géint Russland hunn och hir Retombéeën hei am Land.

Et geet ëm Suen, déi op Konte vu Banken op der Lëtzebuerger Finanzplaz stinn, grad wéi ëm Immobilien - déi genee Zomm ass 4,267 Milliarden Euro.

Iwwert de Firmeregëster goufe 90 Privatpersounen an eng 1.100 legal Entitéiten designéiert, déi ënnert d'Lëscht vun den EU-Sanktioune géint Russland falen an hei am Land etabléiert sinn.

Dës Chifferen huet d'Finanzministesch Yuriko Backes dem Comité de Suivi presentéiert, dee fir eng ausseruerdentlech Reunioun beieneen war, fir de Point vun de Sanktioune géint Russland ze maachen, nodeem déi russesch Arméi d'Ukrain agresséiert huet.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Yuriko Backes présente les derniers chiffres sur les sanctions contre la Russie (07.06.2022)

Communiqué par : ministère des Finances

À ce jour, les opérateurs luxembourgeois ont gelé des avoirs de personnes et entités sanctionnées à hauteur de près de 4,267 milliards d'euros. Il s'agit d'avoirs bancaires ainsi que de valeurs mobilières. À la demande du ministère des Finances, le Luxembourg Business Register (LBR) a identifié les sociétés immatriculées au Registre de commerce et des sociétés (RCS) pour lesquelles sont renseignées des personnes reprises dans les listes de sanctions. Jusqu'à présent, plus de 90 personnes et 1.100 entités légales ont été désignées.

Ces chiffres ont été présentés le 7 juin 2022, à l'occasion d'une réunion extraordinaire du Comité de suivi sous la présidence de Yuriko Backes, ministre des Finances. Le comité a fait le point sur les mesures restrictives de l'Union européenne en réaction à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, les modalités relatives au régime de sanctions, leur mise en œuvre sur le plan national et leur impact éventuel sur le secteur financier.

La législation nationale, notamment la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives dans le domaine financier, permet au ministère des Finances, au ministère de la Justice, aux autorités de surveillance et aux organismes d'autorégulation de contrôler le respect des sanctions et d'agir en cas de non-respect. Les autorités luxembourgeoises coopèrent étroitement avec leurs homologues européens et des autres États membres, afin d'assurer une mise en œuvre efficace des sanctions et de prévenir ainsi d'éventuelles tentatives de contournement. Les autorités luxembourgeoises sont à la disposition de tous les opérateurs économiques pour les aider à répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir dans ce contexte.