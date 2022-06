An Däitschland koum et am Februar esouguer zu engem Doudesfall, nodeem eng Persoun aus enger mat MDMA-Ecstasy verseuchte Fläsch gedronk hat.

Wéi de Ministère matdeelt, wiere Fläsche betraff, déi online verkaf gi sinn. Dës "Moët & Chandon Imperial Ice 3L" goufe mat MDMA-Ecstasy gepanscht. Bis ewell si Produite mat de Lousnummere LAJ7QAB6780004 & LAK5SAA6490005 betraff, weiderer sinn net auszeschléissen.

Et kann een dës manipuléiert Fläschen einfach dorunner erkennen, datt de Schampes net spruddelt a méi eng donkel Faarf huet, wéi gewinnt. Bis ewell si Fäll aus Däitschland an Holland bekannt, zu Lëtzebuerg wier nach keng esou eng Fläsch fonnt ginn. Awer sollen d'Consommateuren oppassen.

D'Schreiwes: