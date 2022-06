Dans ce contexte, une réunion de travail avec le Président de la République de Rwanda S.E.M. Paul Kagame fut un point central de la visite de travail des ministres au Rwanda. « Le Rwanda et le Luxembourg entretiennent d'excellentes relations depuis les années 1960, qui trouvent leurs racines dans le domaine traditionnel de la coopération au développement. Notre rencontre - et mon séjour à Kigali au sens large - est une bonne occasion de donner un nouvel élan au développement des excellentes relations entre nos pays, notamment en mettant l'accent sur le domaine économique, les TIC et les secteurs financiers innovants. De ce fait, nous espérons aujourd’hui ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations », a noté le Premier ministre à cet égard.

Lors du déplacement au Rwanda, deux entrevues bilatérales figuraient au programme du ministre Franz Fayot.

Il a d’abord été accueilli par Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, pour poursuivre les discussions sur les secteurs d’intervention potentiels dans le cadre d’un renouveau de la coopération au développement entre le Luxembourg et le Rwanda. A cet égard, le ministre Fayot a souligné l’importance que le Luxembourg accorde au respect des droits de l’homme, qui constituent une priorité transversale de la Coopération luxembourgeoise et qui sont promus dans différentes les interventions effectuées dans le cadre de la coopération au développement du Grand-Duché. Dans le contexte de la Conférence mondiale du développement de la télécommunication, Franz Fayot et son homologue ont également abordé le sujet de la digitalisation et les possibilités que cette dernière offre à la coopération au développement. Le ministre Fayot a ainsi souligné l’importance de la digitalisation, notamment dans l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base pour les populations défavorisées.

Lors de l'entrevue du ministre Fayot avec le ministre de la finance et de la planification économique, Uzziel Ndagijimana, les ministres ont abordé les secteurs d’intervention potentiels de la coopération renouvelée avec le Rwanda. Ils ont également profité de l’occasion pour faire le point sur l’avancement du projet de développement sur le Kigali Financial Center, pour la mise en œuvre duquel le Rwanda avait officiellement sollicité le soutien du Luxembourg, vu l’expérience de longue date du Grand-Duché dans la finance inclusive et innovante. Le soutien de la Coopération luxembourgeoise vise notamment à appuyer le développement de la finance durable, la mise en place d’un écosystème des FinTech, le développement de la finance à impact ainsi que le renforcement des capacités. La coopération dans ces secteurs a ainsi pour objectif d’autonomiser les populations vulnérables et desservies en leur facilitant l’accès à des services financiers dont elles sont souvent exclues.

Autre point majeur à l’agenda de cette visite officielle : la participation du Premier ministre et du ministre Fayot à la Conférence Mondiale des Télécommunications pour le Développement (WTDC) organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT) et qui se déroule pour la première fois en Afrique.

L'UIT est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication et est déterminée à connecter tous les habitants de la planète - quel que soit l'endroit où ils vivent et quels que soient leurs moyens. De ce fait, pour l’UIT l'importance cruciale de la connectivité n'a jamais été aussi évidente, et elle s'attend à ce que la WTDC soit une étape majeure pour promouvoir le partenariat numérique et pour tenir les engagements en matière de développement durable à l'horizon 2030.

Lors d’une courte entrevue bilatérale, le Secrétaire général de l’UIT, Houlin Zhao, a fait part de son appréciation face au soutien que le Luxembourg apporte à l’industrie des satellites. Il s’est félicité des projets en cours en matière de communication d’urgence par satellites et souhaite approfondir la coopération avec le Luxembourg.

Un nouvel élément de la WTDC cette année est la table ronde sur le développement numérique de la coalition « Partner2Connect » - une alliance multi parties prenantes lancée par l’UIT en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. C’est précisément durant le segment d’ouverture de cette table ronde que le Premier ministre a eu l’honneur de pouvoir s’adresser aux participants issus des entités étatiques, des entreprises du secteur privé, des établissements universitaires, des acteurs de la société civile ou encore des organisations internationales lors d’une intervention.

« C'est peut-être la première fois que la Conférence mondiale de développement des télécommunications de l'UIT se déroule en Afrique, mais ce ne devrait pas être la dernière. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme pour bénéficier des avantages de l'innovation digitale et de sauter à pieds joints dans un monde de possibilités numériques », a noté le Premier ministre lors de l’ouverture de son discours.

Puis, il a passé en revue un aspect important des deux dernières années : « Avec le Covid, nous avons dû changer notre façon d'interagir - et cela a changé notre façon de voir l'infrastructure de communication. Elle a été notre bouée de sauvetage. Nous n'aurions pas pu gérer la crise du Covid sans les réseaux et infrastructures numériques que nous avons mis en place, sans la connectivité de notre société et de notre administration publique. C'est un point d'ancrage pour notre économie et nos institutions sociales, car il rapproche nos citoyens les uns des autres » avant de souligner que « les leçons tirées de la crise du Covid nous confortent dans notre vision et nos efforts continus pour positionner le Luxembourg comme l'une des sociétés les plus numériques au monde. Car cela fortifie notre résilience grâce à nos réseaux ».

Pour conclure le Premier ministre a noté que « le Luxembourg croit en la mission de l'UIT. Le Luxembourg soutient l'objectif politique de Partner2Connect. Nous voulons devenir le partenaire dont vous avez besoin pour construire et permettre une connectivité significative. Ici, au Rwanda, avec ses objectifs numériques ambitieux, et dans le monde entier. Nous voulons partager l'expertise que nous avons développée au Luxembourg. Nous voulons être un partenaire solide dans votre réseau ».

A côté des rendez-vous politiques de cette mission, il importe également de développer les relations entre partenaires économiques luxembourgeois et locaux. Ceci vaut surtout pour le Rwanda et sa capitale Kigali qui se trouve sur un vecteur de développement complémentaire à l’expertise luxembourgeoise - avec des priorités sur l’ICT et les services financiers innovants.

Ensemble avec les experts du Lhoft et de la Chambre de Commerce, un évènement de réseautage a été organisé le 7 juin afin de nouer de nouveaux contacts. Concrètement, le réseau du Lhoft -notamment à travers le programme « Catapult Inclusion Africa » qui est cofinancé par la Coopération luxembourgeoise - et de la Chambre de Commerce au Rwanda a pu être mobilisé afin d’inviter des startups rwandaises et africaines intéressantes, ceci à l’aide des incubateurs locaux mais aussi via des contacts directs avec des entreprises prometteuses.

Le Premier ministre Bettel a également saisi l’occasion du séjour à Kigali pour se rendre au Mémorial du génocide de Kigali - lieu de mémoire établi pour commémorer le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994 – pour rendre hommage aux victimes du génocide.