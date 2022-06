Nach gëtt et kee Liewenszeeche vum Bianka Bisdorff. Mä d’Verschwanne vum klengen Bëbee am Juli 2015 soll an den nächste Méint viru Gericht landen.

Op Nofro beim Parquet krute mer confirméiert, dass d’Affär virun eng Chambre criminelle kënnt. Dës Decisioun ass de leschte Mount vun der zustännger Instanz (der Chambre du conseil) geholl ginn. 7 Sëtzungsdeeg si virgesinn. Et gëtt mat engem Prozessoptakt ugangs 2023 gerechent. Op der Uklobänk sëtzt d’Mamm vum Bianka Bisdorff. An der Ukloschrëft stinn e.a. «Non-représentation d’enfant». Dat am Fall, wou d’Gericht den Deklaratioune vun der Mamm gleeft, dass d’Kand nach lieft. Wann d’Kand haut net méi sollt liewen, da kritt d’Mamm Doudschlag, respektiv Mord virgeheit. Als Rappell: D’Bianka Bisdorff ass de 6.Juni 2015 op d’Welt komm. Kuerz no hirer Gebuert ass si spuerlos verschwonnen. Eng grouss Sichaktioun ronderëm e Weier zu Lénger, wou se nach soll gesinn gi sinn, ass ouni Erfolleg verlaf.