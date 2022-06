Um Mëttwoch den Owend respektiv an der Nuecht op en Donneschdeg hat et zu Hollerech an op der A6 gerabbelt.

Géint 18.10 Auer e Mëttwoch den Owend gouf et e Verkéiersaccident zu Hollerech an der Stad. A géint 1.40 Auer an der Nuecht sinn op der Areler Autobunn tëschent dem Aire de Capellen a Kapellen zwee Autoen anenee gerannt.