Grad de Bausecteur wier vum Manktem u Personal besonnesch betraff. Aus dem Secteur heescht et dann och, datt vill Entreprisen hir Präisser missten upassen.

Bal en Drëttel vun den Handwierksbetriber ass ageschränkt, well se net genuch Personal fannen. De Problem vum Manktem u qualifizéierte Personal wier scho virun der Pandemie do gewiescht, ma hätt sech verschäerft, schreift haut d'Chambre des métiers an enger Nott.

Virun allem Betriber aus dem Bausecteur géingen uginn, datt si net genuch Leit fannen. Dee Beräich wier och am Stäerkst vum Manktem u Material betraff. Mam Impakt vu Pandemie, Ukrainkrich an Inflatioun géing et och fir ëmmer méi Entreprisen onméiglech ginn, d'Präishaussen op d'Margen ze drécken, esou d'Handwierkerkammer. Am éischte Quartal 2022 hätten 51 Prozent vun den Entreprisen uginn, datt si d'Präisser an d'Luucht gesat hunn. 64 Prozent géingen dat am 2. Quartal plangen.