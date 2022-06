De gréngen Deputéierte François Benoy wäert an Zukunft net méi an der Funktioun vum President vum Observatoire de l'Environnement agéieren.

Dat, well am Avis vum Comité Consultatif sur la Conduite des Député vun der Chamber Zweiwel ausdréckt ginn, dass d'Mandat als Deputéierten an d'Funktioun als President vum Gremium, dat dem Ëmweltministère ënnersteet, matenee compatibel sinn. Deen Avis vun der Chamber war vum François Benoy selwer ugefrot ginn, wéi d'ADR an engem oppene Bréif Ugangs Mee ee méiglechen Interessekonflikt virgehäit hat.

Dat, well de François Benoy als Deputéierten agéiert, also fir d'Legislative, mä a senger Funktioun als President vum "Observatoire de l'Environnement" eng Indemnitéit bezitt. Den Observatoire ass e Gremium, dat dem Ëmweltministère, also der Exekutive, ënnersteet. Doduerch gesäit d'ADR d'Gewaltentrennung méiglecherweis a Fro gestallt.

De François Benoy hat dës Kritik vu sech gewisen a präziséiert, dass déi Indemnitéit vu knapp 150 Euro fir d'Aarbecht vun zwee Joer vergläichbar wier mat der Opwandsentschiedegung vun enger eenzeger Chamberssëtzung. Doriwwer eraus gouf den Observatoire de l'Environnement och scho virdrunner vun Deputéierte presidéiert, hat de grénge Politiker erënnert.

Hie wéilt awer de Avis vun der Chamber respektéieren, hat et schonn Ugangs Mee geheescht. Elo wou dat Dokument do wier an eben Zweiwel ausdréckt, géing hie säi Mandat als President vum Observatoire och néierleeën.