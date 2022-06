Zanter en Dënschdeg gëtt de Jugendleche vermësst.

Zanter en Dënschdeg ass dann och nach de 15 Joer alen Abiel Awet Hailekiros vun Diddeleng vermësst. De Jugendlechen hat deen Dag, wou e fir d'lescht gesi gouf, eng schwaarz Jackette, eng blo Jeansbox a schwaarz Turnschlappen un an en hat e schwaarze Schoulsak bei sech.

De Vermësste kéint sech, der Police no, an der Stad ophalen. All Informatiounen iwwert de vermësste Mannerjärege si fir d'Police aus der Stad oder den 113.