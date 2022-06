Et ass ee vun de grousse Projete vum Claude Meisch fir dës Legislatur: d’Gratuitéit vun der Maison relais. Mä ass gratis wierklech gratis?

Jiddwer Kand aus dem Fondamental huet vun der nächster Rentrée un d’Recht op eng gratis Dagesbetreiung an enger Maison relais, an dat fënnef Deeg an der Woch, vu moies 7 bis owes 19 Auer.

Komplett gratis – dat ass nëmmen d'Hallschent vun der Wourecht, respektiv 90 Prozent vun der Wourecht, well bei 10 Prozent vun de Maisons-relaisen, nämlech déi, déi net staatlech konventionéiert sinn, fakturéieren d’Bedreiwer elo schonn e Supplement fir d’Käschten, déi net vum Staat iwwerholl ginn. Dee sougenannten "Dépassement horaire" (jee no Haus a Kontrakt tëschent 0,5 an 3 Euro pro Stonn) mussen d’Elteren och an Zukunft aus der eegener Täsch bezuelen. Dësen Detail huet an de leschte Woche wuel scho fir vill Diskussioune mat Eltere gesuergt.

An och bei de konventionéierte Maisons-relaise gëllt d’Offer vun der gratis Dagesbetreiung nëmme wärend der Schoulzäit, net wärend de Vakanzen. Bis ewell war d’Participatioun vun den Elteren, wann hir Kanner wärend der Vakanz an enger Maison relais betreit goufen, op 100 Euro d’Woch limitéiert. Dee Plaffong fält ewech. Am Educatiounsministère argumentéiert een, dass sech dat awer nëmmen op Eltere mat engem relativ héije Salaire auswierkt. Donieft ass dës Decisioun e politesche Choix. Et wéilt een den Androck evitéieren, dass d’Eltere guer net méi fir hir Kanner responsabel wären, esou de Lex Folscheid, éischte Conseiller am Educatiounsministère. D’Eltere sollen incitéiert ginn, sech wärend de Vakanze selwer ëm hir Kanner ze këmmeren.

Wéi deier kann d’Maison relais ginn? Ee Rechebeispill, an zwar vun engem Kand, dat wärend der Schoulzäit 4 Stonnen den Dag a wärend 10 Vakanzewochen 10 Stonnen den Dag an eng konventionéiert Maison relais geet, a wou d’Elteren op d’mannst véier Mol de Mindestloun verdéngen. Am ale System hunn déi Eltere fir d’Betreiung vun hirem Kand 3.880 Euro aus der eegener Täsch misste bezuelen. Am neie System ass d’Betreiung wärend der Schoulzäit zwar gratis, mä den Encadrement an der Vakanz kënnt d’Elteren elo 2.520 Euro ze stoen. "Gratis" heescht an dësem Beispill also, dass d’Elteren "nëmmen" 1.360 Euro spueren.

D’Bedreiwer vu Maison-relaise fäerten, dass hir Haiser an Zukunft wärend de Vakanze manner staark besicht ginn. De Paolo Fiorucci vun der Falsea, der Federatioun vun de private Gestionnairen, ass iwwerzeegt, dass Elteren nach méi wéi bis elo no alternative Léisunge siche wäerten: Grousselteren, Sportstagen oder soss organiséiert Aktivitéiten. Wärend d’Käschte weiderlafen, riskéieren d’Revenuen an de Vakanzewochen erofzegoen. Bei der Fedas, der Federatioun vun de staatlech konventionéierten Haiser, wëllt ee sech zu dësem Moment nach net festleeën, wéi d’Nofro generell a wärend de Vakanze sech entwéckele wäert. Et wär awer eng Fro, déi d’Gestionnairen am Moment intensiv mat de Gemengeresponsabelen diskutéieren, esou de Laurent Roder vun der Fedas. Virun allem a Gemengen, wou et eng breet Offer vu Vakanzenaktivitéite gëtt, kéinten d’Maison-relaisen an de Vakanze manner gutt besicht ginn.

Eng weider Suerg esouwuel bei de Prestatairë wéi bei de Gemengeresponsabelen: mat der Gratuitéit kéint d'Nofro an d'Luucht goen, et kéint zu Enkpäss kommen. Déi Gefor gesäit een am Educatiounsministère net. Elo scho géife 70 Prozent vun de Kanner am Grondschoulalter an eng Maison relais goen. Wou d’Crèchë viru fënnef Joer gratis goufen, wär och de grousse Rush ausbliwwen. De Lex Folscheid, éischte Conseiller am Educatiounsministère, zielt op d’Gemengen, dass déi d’Offer trotz allem weider ausbauen, fir dass déi souwisou ugespaante Situatioun an de Maison-relaise sech erëm entspane kéint.