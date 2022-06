En Donneschdeg am spéiden Nomëtteg koum et op engem Chantier zu Ell zu engem uergen Aarbechtsaccident.

Éischten Informatiounen no gouf en Aarbechter, deen an engem Gruef stoung, ënner Buedem begruewen, deen erofgefall ass. Fir de 55 Joer ale Mann aus dem Süde vum Land koum all Hëllef ze spéit.

De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op Uerder vum Parquet op d'Plaz geruff. D'ITM gouf informéiert.