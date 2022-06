Ënner anerem gëtt eng weider Test- an Impfcampagne preparéiert wéi och d'Traitementer vun der Longekrankheet.

En attendant den zweeten Experten-Avis d'nächst Woch iwwer d'Aféieren vun enger partieller Anti-Covid-Impfflicht, preparéiert sech de Gesondheetssecteur Heiheem op den Hierscht.

Dëst betrëfft d'Testen an den Diagnostik mat PCR- a Schnelltester grad wéi och d'Traitementer vun der Longekrankheet mat antivirale Medikamenter a monoclonalen Antikierper.

Weider gëtt sech op d'Relance vum Contact Tracing an eng weider Impfcampagne lancéiert, wou eventuell och nei Vaccinen géifen an den Asaz kommen.

Omikron-Variant BA.5 staark present



Aktuell ass iwwerdeen d'Omikron Subvariant BA.5 staark present am Land a mécht aktuell e Véierel vun allen neien Infektiounen aus. Dës Souche ass dann och warscheinlech responsabel fir déi liicht Hausse vun den Infektiounen, déi et lo Ugangs vum Mount am Land goufen.

De BA.5 schéngt sech dann och liicht méi séier ze iwwerdroen wéi aner Omicron-Subvarianten, mäschéint par contre awer net méi pathogen, dat heescht, datt en d'Leit net méi krank mécht, wéi aner Varianten.

Wëll d'Subvarianten BA.4 an BA.5 manner gutt op de Vaccin reagéieren, ass et och méi probabel, datt eng geimpft a geboostert Persoun, sech trotzdeem mam Virus ustécht.

Dës Informatiounen liwwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun der CSV.