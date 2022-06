Westeuropäesch Länner géifen all Dag eng Milliard Euro fir Äerdueleg a -Gas aus Russland bezuelen.

Mat deene Sue kéint ee 66.000 Photovoltaikanlagen den Dag bauen.

Erneierbar Energië sinn net nëmme gutt fir d'Klima an d'Gesondheet, mee och fir d'Demokratie an d'Fräiheet, esou d'Vereenegung Eurosolar, déi sech zanter 20 Joer fir eng Energietransitioun zu Lëtzebuerg asetzt.

Duerch d'Pandemie an elo duerch de Krich an der Ukrain ass bei ville Leit en Ëmdenken amgaangen. D'Installateure kréien dat ze spieren. D'Optragsbicher si voll, et feelt u Main d'œuvre a Material.

Lëtzebuerg produzéiert 19,3 Prozent vum Stroum, deen hei am Land gebraucht gëtt, selwer, de Rescht gëtt importéiert. Virop duerch den Ausbau vun der Photovoltaik an der Wandenergie sinn d'Kapazitéiten déi lescht Joer an d'Luucht gaangen.

Vum Stroum, deen zu Lëtzebuerg produzéiert gëtt, ass jee een Drëttel aus Solar- a Wandenergie. Aner Ressourcë si Gas, Waasserkraaft, Biomass, Offall, dee verbrannt gëtt, a Biogas.

D'Regierung wëll d'Transitioun mat Primme begleeden an acceleréieren. Photovoltaik-Anlage gi subventionéiert. Och Heizungs-Alternative gi gefërdert. Ëmmer nees kënnt d'Kritik, datt Primmen eleng net duer ginn. Energetesch Sanéierunge géifen zum Beispill viraussetzen, selwer Proprietär ze sinn.

Lëtzebuerg wëll bis 2050 klimaneutral ginn. D'Ambitioune si grouss, de Wee dohin nach wäit.

Duerch nei Méiglechkeete villes méiglech

An europäesche Kooperatioune ginn nei Weeër gesicht. Esou investéiert Lëtzebuerg an en däneschen Offshore-Wandpark. Grénge Stroum aus der Nordséi, doheem an de Steckdousen.

Nei Weeër musse fonnt ginn, fir och landwirtschaftlech Flächen ze notzen, fir grouss Solaranlagen ze bauen. D'Ausland mécht et vir. Zu Lëtzebuerg lafen Iwwerleeungen, esou ee Pilotprojet ëmzesetzen.

En Trend, deen et an anere Länner scho gëtt, ass net de Stroum aus der Steckdous, mee de Stroum an d'Steckdous. EET, eng éisträichesch Start-Up huet Solarmoduler entwéckelt, déi ee selwer bei sech Doheem kann opriichten. Dës stécht een an eng Steckdous.

Bis zu 25 Prozent Stroum kéint een esou d'Joer aspueren. Eppes, wat zu Lëtzebuerg net verbueden ass, et misst een awer bei senger Gemeng nofroen, ob een net géint d'Bautereglement verstéisst an eng Autorisatioun brauch.