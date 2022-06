An der Nuecht op e Freideg gouf et en Abroch an e Geschäft zu Bouneweg an der Rue Felix Blockhausen.

Am Laf vum Dag konnt en Tatverdächtegen ermëttelt ginn. Dës Persoun gouf op Uerder vum Parquet verhaft a koum um Freideg virun den Untersuchungsriichter.