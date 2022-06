En Donneschdeg den Owend gouf op der A6 op der Héicht Aire de Capellen eng Drogekontroll duerchgefouert.

Dat am Kader vun der internationaler Operatioun "Hazeldonk", bei där d'Lëtzebuerger Police, d'Douane an d'Hondsstaffel matgemaach hunn. Nieft Lëtzebuerg gouf gläichzäiteg och a Frankräich, an der Belsch an an Holland esou eng Kontroll gemaach. 74 Persounen, dorënner Passagéier vun 3 Bussen an hiert Gepäck goufe kontrolléiert. Eng kleng Quantitéit Cannabis gouf saiséiert.