Mam Text soll jo eng limitéiert perséinlech Consommatioun méiglech ginn.

Eng erwuesse Persoun ka bis zu 4 Planze pro Stot bei sech doheem uplanzen an dat just op Basis vu Som.

Op där aner Säit falen déi penal Sanktioune fir de Konsument vu klenge Quantitéiten op der Strooss ewech.

Allerdéngs sief präziséiert, datt de Konsum vu Cannabis op der Voie publique verbuede bleift.

Aus dem Schreiwes nom Regierungsrot:

Le Conseil a approuvé le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Ce projet de loi, dans une approche de réduction des risques et de prévention de la criminalité, poursuit un double objectif : d’une part, la consommation personnelle de cannabis limitée à la sphère privée sera autorisée et une personne majeure sera ainsi autorisée à cultiver jusqu’à 4 plantes de cannabis à domicile par communauté domestique et ce exclusivement à partir de semences ; d’autre part, les sanctions pénales pour les petites quantités de cannabis sur la voie publique seront décorrectionnalisées. À noter que la consommation sur la voie publique reste toutefois interdite.