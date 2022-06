Wéi de CGDIS mellt, koum et e Freideg den Owend kuerz no 23 Auer zu engem Accident bei Schrondweiler a Richtung Steeën.

E Chauffer krut op där Streck e Bam mat sengem Won ze paken a gouf blesséiert. Weider Detailer sinn nach net gewosst.

Weider geet aus dem 112-Bulletin ervir, dass kuerz no 21 Auer zu Biwer e Gasgrill a Flame stoung an tëscht dem Heischtergronn an Eschduerf hunn d'Pneue vun engem Camion gebrannt. A béide Fäll blouf et beim Materialschued.