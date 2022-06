Virun allem ronderëm d'Pirateschëff an der Uewerstad hätt sech d'Drogenzeen etabléiert, esou déi Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer d'lescht Woch.

Well d'Drogekriminalitéit an der Stad sech vun der Gare an d'Uewerstad verlagert hätt, huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer d'lescht Woch op der RTL-Antenn annoncéiert, nees op privat Sécherheetsfirmen zeréckzegräifen.

Déi Lénk an der Stad schreiwen e Méindeg, d'Lydie Polfer géing mat hirer "Sortie sécuritaire" probéieren, vun hirem "aremséilegen" Bilan a Saache Logement a Sozialpolitik ofzelenken. D'DP-Politikerin géing probéieren, riets Stëmme fänken ze goen, sou déi Lénk.

D'Partei mat zwee Gemengeconseillere vu 27 an der Stad kritiséiert dann och, datt d'privat Patrullen – um Pabeier – dofir virgesi wieren, fir Objeten ze schützen, mä se a Wierklechkeet fir Aarbecht géingen agesat ginn, déi just d'Police dierf maachen.