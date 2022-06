No der Covid-Kris hate sech d'Staatsfinanzen erholl. Zejoert war et e Wirtschaftswuesstem vu 7 Prozent. Dëst Joer just vun annerhallwem.

De Krich an der Ukrain an d'Enkpäss an de Liwwerkette spigele sech och an de Staatsfinanzen erëm. Och d'Ëmsetzung vun de Mesuren aus dem Tripartitesaccord hannerloossen e Lach an de Staatskeesen. D'Staatsfinanze géife sech dem CNFP no ëm 2023 stabiliséieren. Den Zentralstaat bleift awer defizitär bis 2026. Zejoert war et e Minus vun 300 Milliounen, dëst Joer vun 1,6 Milliarden Euro.

D'Reserve vun der Sécurité sociale géife staark zeréckgoen, constatéiert de Conseil vun den ëffentleche Finanzen. 1,2 Milliarden Iwwerschëss waren et nach 2019, 242 Milliounen am Joer 2026. De CNFP huet och d'Recettë vum Staat ënnert d'Lupp geholl an déi sinn zanter 1995 mat der Ausnam vum Covid-Joer 2020 all Joers ëm ronn 6 Prozent eropgaangen. D'Steierrecetten dominéiere mat 62 Prozent vun de Recettë vun den Administratiounen.