E Méindeg war den EU-Kommissär fir d'Ëmwelt an d'Fëscherei, Virginijus Sinkevičiu, op Visitt zu Lëtzebuerg.

"Ukrain-Krich huet vill Drock och op d'Ëmweltdossieren an der EU opgebaut", dat sot den EU-Kommissär fir d'Ëmwelt an d'Fëscherei, Virginijus Sinkevičiu, am RTL-Interview. De litauesche Politiker war e Méindeg op Visitt zu Lëtzebuerg an hat ënnert anerem Entrevuë mam Grand-Duc an der neier Ëmweltministesch.

Visitt EU-Kommissär Ëmwelt / Rep. Claudia Kollwelter

Dat wat Russland aktuell an der Ukrain uriichte géif, wier komplett onmoralesch, huet den EU-Kommissär fir Ëmwelt a Fëscherei betount. Et misst onbedéngt Drock op d'Russe gemaach ginn:



Well et komplett hir Responsabilitéit ass. Net just d'Krichsverbriechen, déi se an der Ukrain uriichten, mee elo suerge se och fir eng global Ernärungskris.

Am Kader vum Krich an der Ukrain géif vill iwwert de Pëtrol an eis Ofhängegkeet dovu geschwat ginn. Dem EU-Kommissär no géif awer net genuch iwwert d'Ofhängegkeet vun Dünger riets goen:

Wou kënnt den Dünger fir eis Baueren hier? D'Äntwert op déi Fro ass ganz einfach: Russland a Belarus. Souguer déi EU-Memberstaaten, déi selwer Dünger produzéieren, brauche fir d'Produktioun eng einfach chemesch Reaktioun, déi net ouni Gas méiglech ass. An da si mer erëm séier bei Russland.

Dofir misst ee méi an d'Richtung vun nohalteger Landwirtschaft mat manner Dünger goen, woumat een net just eppes fir d'Liewensmëttelsécherheet géif maachen, mee och fir d'Akommes vun de Baueren:



Duerch en héije Präis vun Dünger, en héije Präis vu Mazout wiisst och den Drock op eis Baueren, mee och op de Präis vun eisem Iessen, wat d'Konsumenten elo schonn an de Butteker ze spiere kréien.



Et wier awer net just wichteg, eis Natur ze protegéieren, mee och eis Ekosystemer erëm opzebauen.

De gréisste Problem fir d'EU wier um Niveau vun der Pollutioun huet de Virginijus Sinkevičius betount. E wichtegen nächsten Datum wier d'COP15 dëst Joer, sot den EU-Kommissär fir Ëmwelt a Fëscherei nach.

Bei senger Entrevue mam Grand-Duc gouf iwwer ënnerschiddlech Dossiere geschwat.

Vu global dem Ofholzen vun eise Bëscher, de Bëscher an Europa, iwwer Plastik-Offall an d'Protektioun vun eisem Buedem an der Biodiversitéit. Ech si wierklech dankbar, datt hien esou vill iwwert zum Deel ganz komplizéiert Sujete weess. Mee och wann ee sech d'Politik hei am Land ukuckt, muss ee soen, datt déi wierklech an déi richteg Richtung geet an e Virbild fir vill aner europäesch Länner ass. Ech muss also wierklech éierlech sinn a soen, datt ech ganz frou sinn, datt ech am EU-Conseil op Lëtzebuerg ziele kann.

EU-Legislatioune wieren nämlech op ganz ënnerschiddlechen Niveauen néideg, fir datt een als europäesch Unioun an am beschten och doriwwer eraus eppes fir d'Ëmwelt an de Planéit areeche kéint, huet de Kommissär fir Ëmwelt a Fëscherei nach betount.