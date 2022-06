Am éischten Trimester vun dësem Joer ass d’Economie ëm 1,2% gewuess par Rapport zum Trimester virdrun.

D’Zuele fir d’lescht Joer huet de Statec iwwerdeems och liicht no uewe revidéiert: +4,9% amplaz 4,8 am leschten Trimester, +5,1% amplaz 4,8 am drëtten an 12,9% amplaz 12,7 am zweeten Trimester.