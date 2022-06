Bei enger Live-Videoschaltung am Science Center gouf et d'Chance, mat der italieenescher Astronautin Samantha Cristoforetti vun der ISS ze diskutéieren.

Zesumme mam ESERO, dem europäesche Büro fir d'Educatioun vum Weltraum, konnte Kanner aus dräi europäesche Länner hir Froe stellen.

E Signal vun der ISS, erof bei d'NASA, da bei déi europäesch Agence, bis an Italien, Portugal an... Lëtzebuerg. Froe goufen et en Dënschdeg genuch. Wéi gëtt do uewe gefuerscht? Wéi séier winnt de Kierper sech un déi nei Konditiounen? A ganz wichteg: Kann ee sech e Kaffi am Weltall maachen?

"Et kann ee Kaffi am Weltraum maachen. Mir hunn normalerweis esou Titercher. Do ass gemuelene Kaffi dran. Da maache mer Waasser dobäi an dann hu mer Instant-Kaffi. Virun e puer Joer hate mer souguer eng Espressosmaschinne. De Problem awer fir Flëssegkeeten aus der Taass ze drénken ass, datt ouni Schwéierkraaft beim Kippen näischt erauskënnt. Dofir hu mir zum Beispill och ganz speziell Tasen", sou déi italieenesch Astronautin Samantha Cristoforetti, déi schonn 2014 op der ISS war.

D'Astronautin ass relativ beléift bei de Jonken. Reegelméisseg mellt si sech bei hire gutt dräi Millioune Follower op TikTok mat flotten Experimenter an Erklärungen. Och en Dënschdeg war et de Constat: Jo-Jo spillen ass am Weltall definitiv méi einfach.

"Dir gesitt e kënnt automatesch zeréck bei dech, ouni dass de muss zéien. E wëll einfach direkt zeréck bei dech, net wéi op der Äerd", sou d'Samantha Cristoforetti bei hirer Virféierung wärend der Liveschaltung.

Net nëmme bei de Jonken, mä och bei den Erwuessene bleift "Astronaut" en Dramjob. Beim leschte Kandidaten-Opruff vun der Europäescher Weltraumagence ESA hate sech 22.000 Leit gemellt.



"Et ass wierklech en Theema, wou ee vill Jonker an och Jugendlecher, mee och Erwuessener kann dofir passionéieren an interesséieren. Mir hunn dat gemierkt, wou mer och d'Schoulklasse gefrot hunn, fir ons Froen an Experimenter fir d'Samantha eranzeschécken. Et waren esou vill Schoulklassen, déi matgemaach hunn. Mir kruten esou vill Froe geschéckt. Et war einfach just immens", sou d'Nadia Battello vum Luxembourg Science Center.

Bis November wäert d‘Cristoforetti weider u 35 europäesche Projeten fuerschen – dat an iwwer 400 Kilometer Héicht.