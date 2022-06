Fir de Patchwork-Famillje gerecht ze ginn, misst et zum Beispill méiglech sinn, fir vu méi wéi enger Plaz aus am Teletravail ze schaffen, sou d'CGFP.

D'Staatsbeamtegewerkschaft ass géint d'Reegelung, fir vun doheem aus ze schaffen, déi de Ministère vun der Fonction publique proposéiert huet. Dat schreift den Nationalvirstand vun der Gewerkschaft an engem Communiqué en Dënschdeg de Mëtteg.

Fir de sougenannte Patchwork-Famillje gerecht ze ginn, misst et zum Beispill méiglech sinn, fir vu méi wéi enger Plaz aus am Teletravail ze schaffen. De Ministère wéilt awer, datt dat just vum Haaptwunnsëtz aus méiglech wier. Da wéilt de Ministère och keng Zuel vun Deeg festleeën, déi een am Duerchschnëtt vun doheem aus schaffen dierf. Dat wier awer wichteg, fir eng sozial Isolatioun ze verhënneren, esou d'CGFP.

De Ministère vun der Fonction publique wéilt et a verschiddene Fäll och erméiglechen, d'Recht op Ofschalten opzehiewen, wat fir d'Gewerkschaft awer net a Fro kéim. De Combel wier, datt de Minister Marc Hansen scho kloer gemaach hätt, datt et him egal wier, ob d'Gewerkschaft mat der Teletravail-Reglementatioun d'Accord wier, esou d'CGFP. Net eens ass ee sech dann och beim Bewäertungssystem, heescht et weider.