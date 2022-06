Le 14 juin 2022, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a visité des classes d’élèves ukrainiens scolarisés au Lënster Lycée − International School. Bénéficiant déjà d’une large expérience en matière d’accueil d’élèves nouvellement arrivés au pays, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a tout mis en œuvre pour faire face au nombre de primo-arrivants et a proposé une offre de scolarisation adaptée à la diversité des profils des élèves ukrainiens. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Luxembourg a accueilli 1.273 élèves dans ses établissements scolaires. Plus de 800 élèves ukrainiens dans les écoles internationales publiques L’offre scolaire à l’intention des enfants et jeunes réfugiés ukrainiens est principalement organisée par les écoles internationales publiques. Ainsi, de nouvelles classes de l’enseignement fondamental et secondaire ont été ouvertes dans les six écoles internationales et dans d’autres bâtiments scolaires de la région.



n



6-11 ans



> 12 ans



École internationale Differdange & Esch-sur-Alzette 112



58



54



École internationale Mersch Anne Beffort



138



78



60



École internationale de Mondorf-les-Bains



45



25



20



École nationale pour adultes



49



0



49



Lycée Edward Steichen Clervaux



37



16



21



Lënster Lycée International School



159



82



77



Lycée Michel Lucius 271



129



142



Lycée Privé Emile Metz 1



0



1



TOTAL 812



388



424



À ce jour, 812 élèves sont scolarisés dans des classes d’accueil à langue véhiculaire anglaise, ouvertes spécifiquement pour élèves ukrainiens. Le choix de l’anglais s’est imposé car les élèves ukrainiens l’apprennent dès leur troisième année d’études. Dans un deuxième temps, quand les enfants sont prêts, ils peuvent rejoindre une classe internationale régulière. En fonction de l’âge des élèves et à mesure de l’avancement des apprentissages, une seconde langue sera ajoutée, l’allemand ou le français. Dans des cas exceptionnels, les élèves dont le niveau l’autorise rejoignent directement une classe internationale régulière. À cette fin, des places supplémentaires ont été créées dans les classes existantes des écoles internationales. 461 élèves ukrainiens dans les écoles fondamentales Selon les besoins et la demande, les enfants ukrainiens sont également scolarisés dans les écoles fondamentales. Ils y suivent des cours d’accueil en allemand ou en français. Pour l’instant, 461 enfants profitent de cette offre. EF



n



0-3 ans



4-5 ans



6-11 ans



DR01



112



32



32



48



DR02



56



12



11



33



DR03



22



5



7



10



DR04



18



4



3



11



DR05



19



6



3



10



DR06



11



1



1



9



DR07



10



2



5



3



DR08



27



7



2



18



DR09



14



4



1



9



DR10



34



7



13



14



DR11



27



4



8



15



DR12



30



5



7



18



DR13



28



9



9



10



DR14



30



9



10



11



DR15



23



4



5



14



TOTAL



461



111



117



233



DR: direction régionale de l’enseignement fondamental (voir http://edulink.lu/ujqz) Des solutions pour les jeunes ayant fini leurs études secondaires Les élèves ayant un niveau de 11e de l’école ukrainienne (dernière année du secondaire) pourront participer à un test en ligne au mois d’août ou septembre organisé par le ministère ukrainien de l’Éducation, leur permettant d’accéder à des études universitaires ukrainiennes. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse assurera la logistique de la préparation et de la passation du test (salles, ordinateurs, surveillance) dans les locaux du Lycée Michel Lucius. Le test portera sur la langue ukrainienne, les mathématiques et l’histoire de l’Ukraine. Par ailleurs, les jeunes qui ont terminé leur lycée en Ukraine peuvent préparer un diplôme d'accès aux études supérieures − DAES en langue anglaise à l’École nationale pour adultes, lequel donne accès aux études supérieures européennes. 49 élèves sont actuellement inscrits. Enfin, l’Institut national des langues organise pendant l’été des cours renforcés et intensifs d’anglais et de français pour les jeunes inscrits à l’Université du Luxembourg. Encadrement des élèves pendant les vacances scolaires Les activités périscolaires pendant les périodes de vacances sont particulièrement importantes pour la pratique des langues et les contacts sociaux des élèves ukrainiens. À l’enseignement fondamental, les services d’éducation et d’accueil des communes ainsi que des écoles internationales accueilleront les enfants ukrainiens pendant les vacances. Pour les élèves ukrainiens fréquentant les établissements secondaires, le Service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM) organisera des activités au Lycée Michel Lucius. Ces activités permettront d’associer sport, art et anglais. Les structures d’hébergement pour réfugiés peuvent inscrire des groupes de jeunes dans des activités organisées à la journée par le Service national de la jeunesse, comme au Marienthal. Les maisons des jeunes et les services pour jeunes, en contact étroit avec les structures d’hébergement de leur région, offriront leurs activités pendant les vacances d’été et pourront accueillir de jeunes ukrainiens. D’autres associations comme les scouts s’engagent depuis l’arrivée des enfants et des jeunes de l’Ukraine à organiser des activités à leur intention.