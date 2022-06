Op dëser Plaz krute sech éischten Informatiounen no zwee Ween ze paken an hu béid Bunne blockéiert. Et gouf e gréissere Réckstau op dëser Plaz.

Den Accident ass just virum Ufank vun der A7 a Richtung Stad passéiert. Weider Detailer zum Accident feelen aktuell nach.