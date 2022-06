De CGDIS mellt dann zwee Feier vum Dënschdeg den Owend, woubäi et a béide Fäll beim Materialschued bliwwen ass.

Eng Kéier huet kuerz no 18 Auer d'Gespär vun engem Haus am Réibau zu Helsem gebrannt, d'Ekippen aus der Stad, Walfer, Steesel, Luerenzweiler, Lëntgen a Biissen waren hei am Asaz. En zweet Feier zu Schëmpech war ronn 20 Minutte méi spéit. De Rettungsdéngscht vu Wëntger war hei op der Plaz.