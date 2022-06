D'Legalisatioun vum Cannabis war e grousst Verspriechen no de leschte Walen. Duerch d'Pandemie awer ass de Projet laang an den Hannergrond geréckt.

Elo gouf en éischten Deel vun engem Gesetzesprojet zum sougenannte Cannabis récrératif presentéiert.

Ganz legaliséiert gëtt de Cannabis domat zwar net, mee a gewëssene Konditiounen depenaliséiert. Et ass e Schratt ewech vum aktuell weltwäiten Echec an der Drogebekämpfung, esou d'Justizministesch Sam Tanson:

"Dat weisen och rezent Etüden. De Cannabis gëtt vill consomméiert – och zu Lëtzebuerg. Dat heescht, datt mer duerch dat repressiivt eleng net hannendru kommen. Mir mussen eis aner Mëttel ginn, fir de Problem anescht ze encadréieren, fir datt déi Leit, déi consomméieren, dat a séchere Konditioune kënne maachen an och wëssen, wat se consomméieren."

An dat ass relativ schwiereg um Schwaarzmaart. Bis de Gesetzesprojet gestëmmt an den Text en Vigueur ass, bleift de privaten Ubau an de Besëtz awer nach illegal.

Ass den Text dann a Kraaft, gëtt d'Uplanze fir de private Beräich erlaabt.

Erwuessener duerfe 4 Planze pro Stot doheem hunn. De Som dofir soll och kënnen zu Lëtzebuerg kaaft ginn. Eng Begrenzung vun der Quantitéit fir de kaafte Som gëtt et net an och fir den Taux vum Wierkstoff THC gesäit de Projet keng Limitt vir. D'Consommatioun ass dann am private Beräich erlaabt. Mannerjäreger duerfen awer weiderhi kee Cannabis consomméieren.

Och am ëffentleche Raum bleift de Konsum, de Besëtz an de Verkaf dee Moment verbueden. Bis eng Quantitéit vun 3 Gramm gëtt et e Protokoll vun 145 Euro, bei mannerjärege Konsumente geet d'Affär awer weiderhin un de Parquet virun. Iwwert dem Seuil vun 3 Gramm gëtt et méi en deiere Protokoll an de Parquet schalt sech an.

Am Stroosseverkéier bleift et iwwerdeems och am neie Gesetzesprojet bei enger Null-Toleranz-Strategie.

D'Legalisatioun ass e Projet vun der aktueller Koalitioun. Déi éischt grouss Annoncë goufen et am Mee 2019 no enger Visitt a Kanada vum deemolege Gesondheet- a Wirtschaftsminister Etienne Schneider an dem deemolege Justizminister Félix Braz.

De Projet de Loi huet iwwert déi lescht Méint méi séier u Form ugeholl, dat och wéinst dem Support vun hannert der Grenz aus Däitschland. Do wëllt d'Ampel-Koalitioun nach an der zweeter Hallschent vun dësem Joer e Gesetzesentworf fir eng méi wäitleefeg Legaliséierung vu Cannabis proposéieren. An deem Kader soll am Nopeschland och d'Vente a lizenzéierte Geschäfter erlaabt ginn. Mëtt Juni ass déi éischt vu 5 Consultatioune mat enger Rëtsch Experten dozou ugaangen.

Eng richteg Legalisatioun ass zu Lëtzebuerg awer nach ëmmer méiglech. Ka sech awer iwwert déi nächst Joren zéien, esou d'Justizministesch: "D'Mise en place wäert nach dës Legislaturperiod kommen. Wat mer allerdéngs maachen, ass weider um sougenannten "concept-paper" schaffen. Dëse setzt de ganze Kader vun der Produktioun, iwwert d'Vente bei den Endkonsument. Dono muss e Gesetz geschriwwe ginn an e Marché public geschaaft ginn, fir déi Plantatiounen zu Lëtzebuerg virzegesinn."

Sollt d'Gesetz da vun der Majoritéit an der Chamber gestëmmt ginn, wier Lëtzebuerg no Kanada, Mexiko, Uruguay an 11 US-amerikanesch Bundesstaaten eent vun den éischte Länner, an deenen d'Benotze vu rekreativem Cannabis net méi op just medezinesch Zwecker limitéiert wier. Lëtzebuerg wier och dat éischt Land, dat déi privat Produktioun vum Cannabis legaliséiert.

© René Pfeiffer / RTL

Offiziellt Schreiwes