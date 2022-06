Persounen, déi ee Chrëschtbeemche vun 8 bis 20 Meter Héicht hunn, sollen de Stater Service Parcs bis Mëtt Juli kontaktéieren.

De Bam soll symmetresch ausgesinn an net direkt nieft anere Beem stoen.

Erreechbar ass de Service Parcs per Telefon ënnert der Nummer 4796-3423 oder per Mail un parcdemande@vdl.lu (Eng Foto vum Bam am Mail ass erwënscht).

Ëm den Transport këmmert sech de Service gratis.