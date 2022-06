Dans le cadre des activités de la fête nationale du 23 juin prochain ainsi qu’en préparation de celles-ci, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a interdit toute évolution de drones et d’aéronefs évoluant suivant les règles de vol à vue, aux dates et dans les espaces aériens suivants: le 16 juin 2022 pendant une période de 3 heures et le 23 juin 2022 entre 11 et 14 heures dans la CTR (zone de contrôle) de l’aéroport de Luxembourg ainsi que dans l’espace aérien «NORTH»,

le 22 juin à partir de 14 heures ainsi que toute la journée du 23 juin 2022 dans l’espace aérien «CITY» du centre de la Ville de Luxembourg. L’intégralité des espaces aériens interdits sont publiés par NOTAM (Notice to Airmen). Pour les drones, ceux-ci sont en outre visualisables en temps réel à l’aide du lien suivant: Espaces aériens interdits.