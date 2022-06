An der Chambre de Commerce war déi 19. Kéier déi däitsch-lëtzebuergesch Wirtschaftskonferenz.

Fir de Christian Lindner gëtt et aktuell vill Krisen, d’Pandemie, déi nach net eriwwer ass, d’ Klimakris an de Krich an der Ukrain, mat de bekannte Konsequenze wier de Recht vun der Welt.

D’Inflatioun wier eng vun de gréissten Erausfuerderunge fir d’Politik, esou den däitsche Finanzminister, deen um Donneschdeg an der Chambre de Commerce geschwat huet. D’Staate missten d’ Scholden am Grëff halen, privat Stéit geziilt ënnert d’ Äerm gegraff kréien. D’Lëtzebuerger Finanzministesch sot, d’Regierung wier och prett di aktuell Mesuren nach emol op de Leescht ze huelen, falls sech d’Situatioun verschlechtert.

Stabil Finanzen, stabilt Europa

Pandemie, Krich an der Ukrain, Klimakris, … et huet een d’ Impressioun, dat mer an engem Dauerkrisemodus sinn. Eng vun de gréissten Erausfuerderunge wier aktuell d’Inflatioun nees an de Grëff ze kréien, esou de Christian Lindner. Et dierf ee keng Géisskanpolitik maachen. Mee geziilt do Suen asetzen, wou se gebraucht ginn. An der Ried an der Chambre de Commerce sot de Chrisitan Lindner, et misst een ophale mat enger expansiver Geldpolitik.

Lëtzebuerger Regierung hält Situatioun am A

Den Impakt vun der Inflatioun an den domat verbonne Verloscht vun der Kafkraaft vun de Leit an Entreprisen hätt och d’Lëtzebuerger Regierung ëmmer am Bléck. An der Chamber gouf um Mëttwoch de Solidaritéitspak gestëmmt.

Et géif een d’Situatioun genee am A behalen a sech op all Zenario preparéieren. Géif déi sech verschlechteren, kéint een och d’Mesuren nobesseren, esou d’Finanzministesch Yuriko Backes. Et wéilt een och weider am Dialog mat de Sozialpartner bleiwen.