Wéi aus engem Rapport vum Lëtzebuerger Regulatiounsinstitut ervir geet, goufen am Joer 2021 souvill Photovoltaikanlage wéi nach ni gebaut.

Am Ganze sollen dat vergaangent Joer insgesamt 1.264 nei Anlagen am Land gebaut gi sinn, wat eng Hausse vun 48% duerstellt. D'Gesamtleeschtung vun alle Photovoltaike läit domadder zanter dem 31. Dezember 2021 bei 277 Megawatt. Dëst bréngt allerdéngs keng all ze grouss Verännerunge bei den erneierbaren Energien am Allgemenge mat sech: Mat 979 GWh am Joer 2020 op 993 GWh am Joer 2021, gouf et nëmmen eng liicht Gesamt-Hausse. Dëst géing sech virun allem doduerch erklären, dass d'Wand-Konditiounen d'lescht Joer manner favorabel waren a vill Wandrieder ausser Betrib geholl goufen, fir duerch Neier ersat ze ginn.

Generell gouf och 4,6% méi Stroum a 7,6% méi Gas consomméiert, dëst ënner anerem wéinst der COVID-19-Pandemie a wéinst manner héijen Duerchschnëttstemperaturen.

D'Unzuel vu Leit, déi hiren Energie-Fournisseur gewiesselt hunn, ass stabel bliwwen, sou de Rapport.