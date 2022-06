De Gesetzesprojet vun der EU-Kommissioun gesäit eng besser Kooperatioun mat Internetprovider vir, fir Mannerjäreger am Internet méi schützen ze kënnen.

D'Lëtzebuerger Regierung begréisst prinzipiell, datt d'EU-Kommissioun an der Lutte géint sexuelle Mëssbrauch géintiwwer Mannerjäregen am Internet d'Zesummenaarbecht mat den Internetprovideren verbessere wëll. Et wier awer ze fréi, fir sech definitiv par Rapport zum Gesetzesprojet vun der Kommissioun ze positionéieren, heescht vun der Justizministesch Sam Tanson an dem Medieminister Xavier Bettel op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.

Zanter der Publikatioun Mëtt Mee falen d'Reaktioune gemëscht aus. Kritiker warne viru Masseniwwerwaachung a schwätze vun "Chatkontroll". D'Pläng vun der Kommissioun gesinn ënnert anerem vir, datt Entreprisë wéi Facebook a Google gesetzlech dozou verflicht ginn, hir Servicer mat enger spezieller Software no verdächtege Contenuen ze duerchsichen. Der Justizministesch Sam Tanson no sollt een eng virsiichteg Approche huelen am Respekt vun der Privatsphär.