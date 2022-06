Vun der nächster Rentrée u ginn zwou nei BTS-Formatiounen hei am Land ugebueden, dat deelt den Educatiounsministère en Donneschdeg per Schreiwes mat.

Dat ass engersäits de BTS "Finance et Produits financiers" am ECG zu Märel an anerersäits de BTS "Building Information Modeling" am Lycée Josy Barthel zu Mamer. Domat ginn et vum September u 36 verschidde BTSen, also praktesch orientéiert Héichschoul-Formatioune vun 2 Joer an 13 Lycéeën.

Och am Enseignement Secondaire an an der Beruffsausbildung goufe fir déi nächst Rentrée nei Sektiounen an Formatiounen ugekënnegt.

Fannt hei alleguer d'BTS-Formatiounen, déi zu Lëtzebuerg ugebuede ginn.

