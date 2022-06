D'EU-Kommissärin fir Chancëgläichheet huet ënnert anerem den Ecart vun de Paie vu Männer a Fraen an de Chamberkommissiounen thematiséiert.

Zu Lëtzebuerg ass scho vill an der Chancëgläichheet geleescht ginn. Dat sot déi zoustänneg EU-Kommissärin Helena Dalli, déi op Visitt zu Lëtzebuerg ass an e Freideg de Moien en Echange mat zwou Chamberkommissiounen hat. Virun allem d'Accessibilitéitsgesetz gouf vun der Chancëgläichheetskommissärin gelueft.

Helena Dalli an der Chamber / Rep. Claudia Kollwelter

E Sujet, deen awer nach ëmmer aktuell ass, allerdéngs net just zu Lëtzebuerg, ass dee vun der Transparenz vun de Paien, respektiv den Ecart vun de Paie vu Männer a Fraen.

Der Helena Dalli no kéint de Problem och net direkt geléist ginn, et bräicht een engersäits Transparenz, mee och domat géif et net duer goen: "Bis August dëst Joer soll all EU-Memberstaat d'Work-Life-Balance-Direktiv ëmgesat hunn, déi och hëllefe soll. An dat net just, fir méi Fraen um Aarbechtsmarché ze hunn, mä datt se och méi laang op deem Marché bleiwen an dat hëlleft dann och, fir de sougenannte Gender-Pay-Gap ze verréngeren. An dat géif dann och den Ecart vun de Pensioune verréngeren, deen aktuell nach méi grouss ass."



Gewalt géint Fraen a Quote waren weider Sujeten, déi e Freideg de Moien an der Plenière vun der Chamber thematiséiert goufen.

D'Talenter vu jidderengem misste genotzt ginn, huet d'EU-Kommissärin ënnerstrach. An do dierft einfach keen ausgeschloss ginn. Dat wier net just eng moralesch Fro, seet d'Helena Dalli: "Et stécht och en ekonomescht Argument do derhannert. Wa mer Leit net diskriminéiere wéinst hirer Behënnerung, well se LGTBIQ sinn oder aus enger ethnescher Minoritéit kommen, da verschwende mer och net hiert Talent. Well et ass dat, wat geschitt, wann een een diskriminéiert. Et stéisst een d'Leit fort a léisst se net Deel vun der Gesellschaft sinn, an da kënne se och net zu där Gesellschaft contribuéieren. Mir verbëtzen also hiert Talent."

I met @CorinneCahen, LU Minister for Family Affairs and Integration & the Greater Region.



We discussed the important work on #EU4LGBTIQ & #EUDisabilityRights and the role that Luxembourg is playing in delivering on the measures at national level.#UnionOfEquality🇪🇺🇱🇺 pic.twitter.com/6AoRgZme53 — Helena Dalli (@helenadalli) June 16, 2022

Dat neit Accessibilitéitsgesetz, wat zu Lëtzebuerg gestëmmt gouf a mat deem d'Land bis 2032 méi accessibel soll gemaach ginn, géif an déi richteg Richtung goen a gouf dofir och vun der EU-Kommissärin gelueft. De President vun der Familljen- an Integratiounskommissioun Max Hahn huet sech natierlech doriwwer gefreet a betount, datt mam Gesetz ënnert anerem d'Gebaier am Land fir jiddereen zougänglech musse ginn: "Leit an engem Rollstull gi gehënnert, fir an e Gebai eran ze kommen, wa keng Ramp do ass. Och Kameraen oder Parlophone kënnen installéiert ginn, fir de Leit mat enger Behënnerung et méi einfach ze maachen, onofhängeg ze ginn."



Och d'Digitalisatioun géif do eng wichteg Roll spillen, fir eng besser Inclusioun z'erreechen. Et misst een awer och oppassen, datt een och eeler Leit mat op déi Schinn geholl kritt, huet de Max Hahn nach betount.

Dat offiziellt Schreiwes:

L'égalité des genres: une priorité politique transversale pour Helena Dalli et Taina Bofferding (17.06.2022)

Communiqué par : ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes / Représentation de la Commission européenne au Luxembourg En date du 17 juin 2022, la ministre de l'Égalité entre femmes et hommes, Taina Bofferding, a reçu Helena Dalli, commissaire européenne à l'Égalité, pour un échange de vues sur les dossiers d'actualité en matière d'égalité entre les genres.

Avec un score de 72,4 sur 100, le Luxembourg se classe parmi les «top ten» des États membres de l'Union européenne dans l'indice européen de l'égalité des genres élaboré par l'Institut européen pour l'égalité des chances (EIGE). Affichant la meilleure progression (+11,2 points depuis 2010), le Luxembourg affiche néanmoins encore certains déficits notamment en matière d'égalité dans la prise de décision économique.

C'est pourquoi l'accord politique sur la directive relative aux femmes dans les conseils d'administration a été salué par les deux femmes politiques alors qu'il permettra de relancer une discussion plus générale au Luxembourg sur une représentation équilibrée des genres dans les instances de prise de décision des entreprises.

En ce qui concerne l'écart de rémunération entre hommes et femmes, Taina Bofferding a rappelé le soutien du Luxembourg aux mesures contraignantes en matière de transparence salariale prévues dans la proposition de la Commission européenne.

«Même un bon élève peut toujours mieux faire», a déclaré la ministre Bofferding sur l'arrière-fond du succès des politiques luxembourgeoises pour réduire les inégalités salariales entre femmes et hommes à «proche de 0» selon le Statec.

Elle a souligné la volonté du gouvernement luxembourgeois de mettre cette thématique dans un contexte plus global d'égalité des genres en matière professionnelle englobant notamment la lutte contre les stéréotypes de genre, l'orientation professionnelle, les nouvelles formes d'organisation du travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes et pour les hommes.

«La Commission européenne peut compter sur le support du Luxembourg pour la mise en œuvre de la Stratégie européenne de l'égalité hommes-femmes et plus particulièrement pour les initiatives législatives en cours de négociation», a déclaré Taina Bofferding.

La ministre luxembourgeoise a dans ce contexte salué l'initiative de la Commission européenne à instaurer des règles à l'échelle européenne pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique avant de donner un bref aperçu du dispositif législatif et de la chaîne d'intervention en place pour prendre en charge les victimes et les auteurs de violence domestique au Luxembourg.

La commissaire Dalli a déclaré: «La transparence salariale nous aide à discerner les discriminations salariales découlant de stéréotypes, de préjugés et de croyances sexistes qui influencent toujours, souvent inconsciemment, la fixation des salaires. Nous ne voulons pas encore attendre des décennies pour voir l'égalité − c'est pourquoi nous avons besoin de transparence salariale. J'ai également appelé le Luxembourg à soutenir sans réserve la directive sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Nous devons lutter de manière efficace, en faisant front commun, contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.»