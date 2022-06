Kuerz virun 3 Auer an der Nuecht op e Freideg koum et op der Stater Gare an der Rue Jean Origer zu engem Sträit.

Dobäi gouf eng Persoun mat engem Messer blesséiert. De presuméierten Täter ass net fortgelaf a gouf vun der Police op Uerder vum Parquet festgeholl. Hie gëtt nach e Freideg virun den Untersuchungsriichter bruecht.