An der Noriicht heescht et, d'Bank hätt eng "suspekt Aktivitéit" um Kont festgestallt.

Fir den angeeblechen Transfert vun de Suen nees réckgängeg ze maachen, misst een op ee Link an der Noriicht klicken. Am Message fanne sech awer eng sëllege Schreiffeeler, déi op eng Arnaque hiweisen. Amplaz vun "concernant" steet zum Beispill "consernant" an der Noriicht an et ass ee Komma amplaz vun engem Punkt gesat ginn.

© RTL Mobile-Reporter

Op hirem Internetsite warnt d'BGL virun Arnaquen. Dës kéint een ënnert anerem doriwwer erkennen, datt d'Messagen dacks ee Link op een net vertrauenswierdege Site hätten, wou een dann drëm gefrot gëtt, seng Bankdonnéeën oppen ze leen. Dacks géifen d'Sitten do dann och deenen echte zum Verwiesselen änlech ausgesinn. Eng seriö Entreprise géif een awer ni drëm bieden, seng Kaarten-Informatiounen ze verroden.

Wat Dir maache sollt, wann Dir op d'Noriicht reagéiert hutt, kënnt Dir um Site vun der BGL noliesen.

Weider Infoen dozou, wéi een Arnaquen zouverlässeg erkenne kann, fannt Dir am RTL-Faktencheck.