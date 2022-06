Eppes méi wéi Dräivéierel vun hinne kruten och eng Autorisatioun.

Dat geet aus der Äntwert vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vum Parteikolleeg Mars di Bartolomeo ervir. Zejoert hunn am Ganzen 3.418 Generalisten, Spezialisten, Zänndokter a Spezialisten an der Zännmedezin, a Veterinären hei am Land geschafft.