Am Houwalder Tunnel ass et zu engem Accident komm an op der Streck tëscht Groussbus a Viichten.

4 Blesséierter bei zwee Verkéiersaccidenter mellt de CGDIS zanter e Freideg den Owend. Géint 21.15 Auer e Freideg den Owend gouf et en Accident am Houwalder Tunnel op der Tréierer Autobunn, Direktioun Tréier. Zwou Persoune goufe verwonnt. Géint 3 Auer an der Nuecht op e Samschdeg sinn d’Secouristen tëscht Groussbus a Viichten geruff ginn. Och hei gouf et zwee Blesséierter.