Sonn, Hëtzt a Vakanzefeeling: Beim Waasser ass elo nees der Däiwel lass. Do brauch et Leit, déi oppassen.

Ma wann d'oppe Schwämmen am Summer hir Dieren opmaachen, feelt et ëmmer nees u brevetéierte Leit. Dat hu se natierlech och op de Baggerweieren zu Rëmerschen gemierkt an hir eege Léisung fonnt. D'Olivia Janus weist eis, wat si do maachen. Samschdes Mëttes op de Baggerweieren zu Rëmerschen. Fir d’Sécherheet suergt d'Olivia Janus an eng permanent Ekipp vu siwe Rettungsschwëmmer. Keng einfach Aufgab.

"Man muss vor allem auf die Kinder achten, denn die ertrinken meist ohne sich panisch zu bewegen. Immer alle im Auge behalten", erkläert d'Olivia Janus.

D'Studentin schafft schonns hiren drëtte Summer op de Baggerweieren. Als laangjäreg Triathletin ass si am a beim Waasser ganz a hirem Element. Ma op emol muss si agräifen! Um oppene Waasser soll all Schwëmmer seng Schwammboje hunn.

Dréi- an Aangelpunkt op de Baggerweieren ass de Ramon Hemmer. D’Schengener Gemeng war bis 2020 fir hiert grousst Erhuelungsgebitt zoustänneg, éier hie mat der ASBL Erliefnis Baggerweieren d'Gerance iwwerholl huet. Am Summer si virun allem d'Schwammweieren enorm beléift.

"Op der enger Säit hu mer de Kannerbecken, just bis 80 cm déif a vergläichbar mat enger Piscine. Wou permanent 4 Leit oppassen. An op der anerer Säit de Baggerweier, wou den Tuerm de Beräich bis bei d'Bojen iwwerwaacht. Awer och ee Schëff um oppene Waasser no de Schwëmmer do kuckt", sou den Direkter vun der ASBL Erliefnis Baggerweieren, de Ramon Hemmer.

Als soziale Projet schaffen op de Baggerweieren tëschent 30 a 45 Leit, vun deenen déi meescht um éischten Aarbechtsmaart keng Chance hunn. Aarbecht hu si dat ganzt Joer genuch, ma am Summer muss als éischt fir d’Sécherheet um Waasser gesuergt ginn.

"Mir hunn enorm Problemer dofir am Summer genuch Leit ze fannen. Dowéinst gräife mer och op eis eege Leit zeréck, déi domadder an engems ee weidere Brevet fir hire Wee kréien", erkläert de Ramon Hemmer weider.

De Weekend huet d'Olivia nach op d'Schwëmmer opgepasst. Dënschdes Mëttes spréngt hatt am däitsche Pärel selwer an d'Waasser. D'Rettungsgrëffer mussen ëmmer nees geüübt ginn an hatt mécht och eng zousätzlech Formatioun fir Open Water.

Seng siwe Kolleege sinn nach net esou wäit. Als Schoulofbriecher, Leit mat Beanträchtegungen, Refugiéen oder Laangzäitaarbechtsloser hu vill vun hinne keng einfach Biografie. Gedëlleg schaffen dräi Trainer mat hinnen un hire Schwächten, fir datt si op hirem Baggerweier geschwë selwer kënne fir d'Sécherheet suergen. Als laangjärege Schwammmeeschter an Ausbilder weess de Jupp Grüneisen genee, wéi schwéier et am Summer ass, genuch qualifizéiert Leit ze fannen. Vum Konzept vu de Baggerweieren ass hien esou iwwerzeegt, datt hien och a senger Pensioun nach gären hëlleft a schonns 18 Leit vu der ASBL brevetéiert huet.

"Virun annerhallwem Joer hu mir dëse Projet ugefaangen, fir dëse Leit, jee no hire Méiglechkeeten, ee Brevet ze erméiglechen. Eng gutt Saach fir d’Sécherheet op de Baggerweieren", seet de Jupp Grüneisen, President vun de Schwammmeeschteren.

Net nëmme gëtt am Summer zousätzlecht Personal gebraucht. U schéinen Deeg sinn an den oppe Schwämme ganz vill Leit am Waasser an entspriechend vill Tëschefäll geschitt. Och zu Lëtzebuerg erdrénken ëmmer nees Mënschen. Fir dat ze verhënneren, geet et net duer, gutt ze schwammen. Et muss een och engem Mënsch a Panik kënnen hëllefen, ouni sech selwer a Gefor ze bréngen. Net all Übung packt de Jayden Bernardo direkt. Zanter 3 Méint huet hien ee Kontrakt mat de Baggerweieren an ass immens motivéiert.

"Et ass eng grouss Erausfuerderung, ma mécht och Spaass. Ech well léieren, wéi ech de Leit kann hëllefen, wa si a Problemer sinn. Fir datt si sech kënnen um Baggerweier wuelfillen", erkläert den Jayden Bernardo, deen an der Keess an am Entretien schafft.

Nach feelen awer eng Partie Stonne Formatioun an een Examen éier hien op de Baggerweiere och oppassen dierf. Rettungsschwëmmer ass nämlech méi wéi relax Baywatch spillen. Et ass op jidder Fall wichteg a gutt, datt Schwammmeeschteren a Rettungsschwëmmer do sinn. An nach besser, wann een se net brauch.