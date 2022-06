Am Ganze goufen 3 Persoune verwonnt um Samschdeg den Owend.

Am Lokalen si e Samschdeg den Owend géint zwanzeg fir 6 op der Wemperhaart zwou Persoune verwonnt ginn wéi en Automobilist an e Motorradsfuerer anenee gerannt sinn. An ee Blesséierter gouf et och an engem Accident tëscht zwee Autoen kuerz no 8 Auer op der Autobunn tëscht Péiteng an dem Tunnel Fréiseng.