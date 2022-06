D'Police mellt zwee Iwwerfäll gëscht Owend géint 7 Auer op Tankstellen, zu Nidderkuer an der Avenue de la Liberté a kuerz drop zu Rodange.

Zu Nidderkuer hunn zwee Männer Suen aus der Keess a Vodkafläsche geklaut. Och zu Rodange goufe Suen an Alkohol geklaut. D'Täter hu sech an engem groen Auto a Richtung Frankräich fort gemaach.

Den éischten Informatiounen no, handelt et sech, der Police no, ëm déi selwecht Täter.

Hei déi offiziell Täterbeschreiwung vun der Police:

Beide Männer, Mitteleuropäer, sprachen französich. Einer war von grösserer Statur, bekleidet mit einer blauen Jeans, weissen Tennisschuhe und schwarzem T-Shirt. Der zweite war von kleinerer Statur und bekleidet mit einer schwarzen Kappe, schwarzes T-Shirt, grauen Shorts und grauen Schuhe. Beide Täter sprachen französisch.