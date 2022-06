An engem Accident e Sonndeg am Nomëtteg sinn um CR314 tëscht Eschduerf a Lëlz fënnef Mënsche blesséiert ginn.

Géit 16.30 Auer krute sech am Norde vum Land an enger Kéier zwee Autoen ze paken, net wäit ewech vum Stauséi.

De Samu an d'Air Rescue waren op der Plaz, genee wéi zwou Ambulanze vu Wolz, eng Ambulanz vu Rammerech an zwou weider Rettungsween vum CIS Nordstad. RTL-Informatiounen no ass eng Persoun schwéier mee net liewensgeféierlech blesséiert.