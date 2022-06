D’Petitioun mat der Nummer 2332, déi en Héije vum Congé parental vu 6 op 9 Méint fuerdert, huet schonn iwwer 4.900 Stëmmen gesammelt.

Et bleiwen nach 11 Deeg fir ze ënnerschreiwen.

Detailer zu der Petitioun

Ëffentlech n°2332

Petitionnär/in: Michèle Senninger

Congé parental von 9 Monaten

Zil vun der Petitioun

Mit der Verlängerung von einem congé parental von 6 auf 9 Monaten haben die Eltern die Möglichkeit ihr Kind bis zur Vollendung des ersten Geburtstages zu Hause zu betreuen. Mit dem aktuellen congé parental von 6 Monaten muss das Kind bereits in einem Alter von 9 Monaten in eine Betreuungsstruktur. Dies kann sich als schwierig erweisen, wenn das Kind zum Beispiel noch gestillt wird, welches die WHO bis zum zweiten Lebensjahr empfiehlt. In Schweden z. b liegt die Dauer des congé parental bei 16 Monaten in Deutschland kann man sogar bis zu 3 Jahren beantragen.

Motivatioun vun der Petitioun

Vor dem Hintergrund, dass viele Eltern die Balance zwischen Arbeit und Familie mit Kleinkind als schwierig empfinden wäre die Verlängerung des congé parental nicht nur eine große Entlastung für sie, sondern auch eine Bereicherung für die Kinder. Da der congé parental auf freiwilliger Basis ist, müssen auch nur die Familien darauf zurückgreifen, die ihr Kind ein Jahr zu Hause betreuen möchten.